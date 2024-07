Ο Φειδίας κάνει δημοσκόπηση στο Χ για τη φον ντερ Λάιεν. Και ο Έλον Μασκ εγκρίνει

Έπεισε τους Κυπρίους να τον στείλουν να τους εκπροσωπήσει στις Βρυξέλλες και τώρα πετυχαίνει να τραβήξει και την προσοχή του Έλον Μασκ. Ο λόγος για τον youtuber Φειδία, ο οποίος έχει παραδεχθεί πως δεν γνωρίζει πολλά για πολιτική, αλλά έχει αποφασίσει να ταράξει τα νερά του Ευρωκοινοβουλίου.

Η πιο σημαντική πολιτική απόφαση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το εάν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παραμείνει στην προεδρία της Κομισιόν, επισημαίνει σε βίντεο, που ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Και πώς θα αποφασίσει λοιπόν ο 24χρονος Ευρωβουλευτής για κάτι τόσο σημαντικό; Θα αφήσει τους ακολούθους του, να αποφασίσουν για εκείνον.

Δημιούργησε μία δημοσκόπηση και περιμένει την απάντηση.

Do you want me to vote for Ursula von der Leyen to remain as president of the European Comission?

Whatever you say I will do.

— Fidias (@Fidias0) July 13, 2024