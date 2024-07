Ρωσία: Στον κατάλογο των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» η Γιούλια Ναβάλναγια

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι που πέθανε στη φυλακή τον Φεβρουάριο, συμπεριελήφθη από τις αρχές της Ρωσίας στον κατάλογο των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Την Τρίτη είχε γίνει γνωστό ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη Ναβάλναγια, η οποία ζει στο εξωτερικό, με την κατηγορία της «συμμετοχής σε εξτρεμιστική ομάδα».

Δικαστήριο της Μόσχας διέταξε την παράταση της προσωρινής κράτησής της, ερήμην της.

#BREAKING Russia on Thursday added opposition figure Yulia Navalnaya to its list of “terrorists” and “extremists,” two days after it issued an arrest warrant for the exiled dissident. pic.twitter.com/5C4Dsalbjf

— AFP News Agency (@AFP) July 11, 2024