Σεισμός 6,7 ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ο Εγκέλαδος ξύπνησε σήμερα τις Φιλιππίνες με μία Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών στο Μιντανάο.

Σύμφωνα με το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) η σεισμική δόνηση έγινε σε πολύ μεγάλο βάθος, περίπου 630 χιλιομέτρων.

[11.7.2024] An extremely deep and strong earthquake struck the southern Philippine island of Mindanao on Thursday, sending shockwaves across the entire island: https://t.co/EKiOHqkP3z pic.twitter.com/wACOPymHQq

— HorizonTrack (@HorizonTrack_) July 11, 2024