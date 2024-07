Φονικό πέρασμα της καταιγίδας Μπέριλ στο Τέξας – Εικόνες καταστροφής (φωτογραφίες – βίντεο)

Με ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και μαζικές διακοπές ρεύματος στο Τέξας συνέχισε την καταστροφική της πορεία η καταιγίδα Μπέριλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στις νότιες ΗΠΑ.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Χιούστον, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης του Τέξας και της τοπικής αστυνομίας. Ένας εργαζόμενος στη δημοτική αστυνομία έχασε τη ζωή του σε πλημμύρες, την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει στην εργασία του, εξήγησε ο δήμαρχος Τζον Ουίτμιρ, διευκρινίζοντας ότι ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πυρκαγιά που προκάλεσε κεραυνός.

Drone footage captured by storm chaser @AaronRigsbyOSC shows the extent of flash flooding in Houston caused by Tropical Storm Beryl, with dozens of vehicles stranded. pic.twitter.com/SiOEB2UCrs

— AccuWeather (@accuweather) July 9, 2024