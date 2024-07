Σπάνια παρέμβαση Μπάιντεν σε τηλεοπτικό σταθμό: «Δεν πάω πουθενά»

Σε μία σπάνια τηλεοπτική παρέμβαση προχώρησε ο Τζο Μπάιντεν προκειμένου να διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την κούρσα.

Λίγο μετά την επιστολή προς τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου, ο Μπάιντεν κάλεσε το πρόγραμμα Morning Joe του τηλεοπτικού καναλιού MSNBC .

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο live τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στη σύντομη τηλεφωνική παρέμβασή του, ο Τζο Μπάιντεν είπε: «η ουσία εδώ είναι ότι δεν πάμε πουθενά».

On Morning Joe, Mika asked whether Joe Biden has had any tests for Parkinsons or other age related diseases. Biden laughs and dodges the question saying he was tested for covid and then says he’s testing himself every day on the campaign trail. pic.twitter.com/pVlPqLFJit

— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) July 8, 2024