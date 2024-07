Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο – Επλήγη νοσοκομείο παίδων

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, ο αριθμός των θυμάτων είναι μεγαλύτερος.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 άλλοι τραυματίστηκαν σε άλλη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κρίβι Ριχ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 40 πυραύλους κατά διάφορων ουκρανικών πόλεων, πλήττοντας ένα νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο και προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και υποδομές σε όλη τη χώρα.

Citizens helping to remove the rubble at the site of missile strike at children’s hospital in Kyiv pic.twitter.com/Ubuu7MYJs0

