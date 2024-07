Αιφνιδιαστική επίσκεψη Όρμπαν στο Πεκίνο και συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, ταξίδεψε -απροειδοποίητα- στο Πεκίνο τη Δευτέρα 8 Ιουλίου για να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Μετά από μια περιοδεία στο Κίεβο και τη Μόσχα, ο Όρμπαν δήλωσε ότι η επίσκεψή του ήταν μέρος μιας «ειρηνευτικής αποστολής». Στη Μόσχα την Παρασκευή, ο Ούγγρος ηγέτης συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είναι ο μόνος ηγέτης της ΕΕ που έχει παραμείνει κοντά στο Κρεμλίνο.

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024