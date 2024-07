Δρ Πεζεσκιάν: Θα αντέξει ο 71χρονος καρδιοχειρουργός τους ακραίους της Τεχεράνης;

Είναι 71 χρονών, καρδιοχειρουργός στο επάγγελμα. Και καλείται να σταθεί όρθιος, ως δεδηλωμένος μεταρρυθμιστής, σε μια από τις πιο σκληρές ισλαμικές δημοκρατίες. Όχι από οποιονδήποτε άλλο ρόλο αλλά από αυτόν του πρωθυπουργού.

Ο λόγος για τον Μασούντ Πεζεσκιάν ο οποίος εξελέγη νέος πρόεδρος του Ιράν, κερδίζοντας τον σκληροπυρηνικό συντηρητικό αντίπαλό του Σαΐντ Τζαλίλι.

Το ποσοστό του δρος Πεζεσκιάν, ήταν σαρωτικό: 53,3επί συνόλου 30 και πλέον εκατομμυρίων ψήφων που καταμετρήθηκαν.

Ήταν ο δεύτερος γύρος των εκλογών αφού ουδείς υποψήφιος εξασφάλισε την πλειοψηφία στον πρώτο γύρο στις 28 Ιουνίου, όπου σημειώθηκε ιστορικά χαμηλή συμμετοχή (40%).

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν μετά τον θάνατο του εκλιπόντος προέδρου του Ιράν, Εμπραίμ Ραϊσί , ύστερα από τη συντριβή του ελικοπτέρου τον περασμένο Μάιο.

Οι ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας έσπευσαν να συγχαρούν τον Πεζεσκιάν για τη νίκη του.

Προτού ακόμη ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα από το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράν, οι υποστηρικτές του Πεζεσκιάν είχαν βγει στους δρόμους της Τεχεράνη αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις για να πανηγυρίσουν.

It’s past 3am in Iran, yet news of reformist Pezeshkian’s victory have sparked spontaneous street celebrations across various cities.

This scene is from Kudasht in western Iran pic.twitter.com/6C4CRj5QFo

— Sina Toossi (@SinaToossi) July 5, 2024