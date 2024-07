Ουκρανία: Έφτασε και το τρίτο γερμανικό Patriot στην χώρα

Το τρίτο αντιαεροπορικό σύστημα Patriot που της είχε υποσχεθεί τον Απρίλιο η Γερμανία, έφτασε στο Κίεβο σήμερα, προκειμένου συνδράμει στην απόκρουση των ρωσικών βομβαρδισμών, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική πρεσβεία στο Κίεβο.

Οι Ουκρανοί ζητούν επίμονα από τους Δυτικούς συμμάχους τους νέα, σύγχρονα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να προστατευθούν από τα ρωσικά πλήγματα που τους τελευταίους μήνες στοχεύουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή στρατιωτικά αεροδρόμια.

JUST IN — Laut dem Botschafter in der Ukraine hat Deutschland nun offiziell das 3. deutsche Patriot System an Ukraine ausgeliefert! Die Ukraine hat nun vier komplette Patriot-Feuereinheiten im Einsatz. Drei aus Deutschland, eins aus den USA

pic.twitter.com/cBRktdg6rH

— @BrennpunktUA (@BrennpunktUA) July 5, 2024