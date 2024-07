Κάλας: Η επίσκεψη Όρμπαν στη Μόσχα δεν εκπροσωπεί την ΕΕ

Η Κάγια Κάλας, υποψήφια για τη θέση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, σχολίασε την -αιφνιδιαστική- επίσκεψη Όρμπαν στη Μόσχα, τονίζοντας πως «δεν εκπροσωπεί την ΕΕ».

«Στη Μόσχα, ο Βίκτορ Όρμπαν σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπεί την ΕΕ ή τις θέσεις της ΕΕ. Εκμεταλλεύεται τη θέση του προέδρου της ΕΕ για να σπείρει σύγχυση. Η ΕΕ είναι ενωμένη, ξεκάθαρα πίσω από την Ουκρανία και ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα», σημείωσε η κ. Κάλας.

In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.

The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression.

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024