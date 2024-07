Όρμπαν: Έφτασε στη Μόσχα, θα συναντηθεί με Πούτιν

Προσγειώθηκε στη Μόσχα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, όπου και θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης.

Η Βουδαπέστη συνειδητοποιεί ότι θα είναι οι μεγάλες δυνάμεις που θα κανονίσουν συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά θα ήθελε να ενθαρρύνει μια κατάπαυση πυρός, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

«Η Ουγγαρία έχει επίγνωση της θέσης και του βάρους της· θα είναι μεγάλες χώρες που θα χειριστούν μεγάλες συνομιλίες», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Kossuth.

Εν τω μεταξύ η ΕΕ, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι ο Βίκτορ Όρμπαν επισκέπτεται τη Μόσχα αποκλειστικά στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και Ρωσίας και δεν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο κατευνασμός δεν θα σταματήσει τον Πούτιν», επισημαίνει με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας στη Μόσχα.

