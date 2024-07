Βρετανικές εκλογές: Έχασε την έδρα της η Λιζ Τρας

Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας έχασε την έδρα της στο Νοτιοδυτικό Νόρφολκ, μια από τις μεγαλύτερες απώλειες των Συντηρητικών σε μια καταστροφική νύχτα για το κόμμα.

Former UK PM Liz Truss loses her South West Norfolk seat to Labour as her huge Conservative majority is overturned#BBCElection live ⬇️

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 5, 2024