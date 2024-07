Κιρ Στάρμερ: Οι Βρετανοί μίλησαν, είναι έτοιμοι για Αλλαγή

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον διαφαινόμενο εκλογικό θρίαμβο, ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, υπογράμμισε ότι η Βρετανία επέλεξε την αλλαγή και δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό.

«Απόψε οι άνθρωποι εδώ και σε ολόκληρη τη χώρα μίλησαν και είναι έτοιμοι για την αλλαγή», δήλωσε ο Στάρμερ, ο οποίος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. «Η αλλαγή αρχίζει ακριβώς εδώ», τόνισε.

Thank you, Holborn and St Pancras, for putting your trust in me again.

Ποιος είναι λοιπόν ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας; Υπήρξε αριστερός δικηγόρος που υπερασπιζόταν αναρχικούς vegan πριν κυνηγήσει τρομοκράτες για λογαριασμό του βρετανικού στέμματος. Εκδότης ενός τροτσκιστικού περιοδικού στα νιάτα του, ενθουσίασε τους καπιταλιστές θέτοντας τη «δημιουργία πλούτου» στο επίκεντρο της πλατφόρμας του Εργατικού Κόμματος φέτος.

Ενας αντιμοναρχικός που στη συνέχεια χρίστηκε ως “Sir Keir” και τώρα θα συναντάται με τον βασιλιά μια φορά την εβδομάδα.

Με τα έως τώρα αποτελέσματα το BBC υπολογίζει ότι οι Εργατικοί θα εξασφαλίσουν 405 έδρες έναντι 154 των Συντηρητικών και 56 των Φιλελεύθερων.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η εκλογική αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από το 1950. Υπολογίζεται στο 57%.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024