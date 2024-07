Deepfake η αγορά Bugatti αξίας 4,5 εκατ. ευρώ από τη σύζυγο Ζελένσκι

Deepfake αποδεικνύεται το βίντεο που εμφάνιζε… «μαρτυρία-σοκ», σύμφωνα με την οποία η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αγόρασε, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του ζεύγους στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, μια πανάκριβη Μπουγκάτι Τουρμπιγιόν.

Το βίντεο αποτελεί μέρος του δικτύου παραπληροφόρησης που συνδέεται με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανάλυση των ΒΒC και CNN.

Zelesnky’s wife Olena just spent 4.5 million euros of your tax payer money on a brand new Bugatti Turbillon (1 out of 250) in France.

An employee of the Bugatti dealership in Paris by the name of Jacques Bertin revealed that the Zelensky’s made this purchase whilst… pic.twitter.com/irrbeRgcAw

