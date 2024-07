Οι Εργατικοί τρολάρουν BBC και Σούνακ: «Φανταστείτε τι θα γινόταν αν…»

Ενα βίντεο που αποσκοπεί να αποτρέψει κάθε διαρροή της τελευταίας στιγμής δημοσιοποίησαν το πρωί της Πέμπτης οι Εργατικοί.

Το νόημα είναι ότι «τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα» και το μήνυμα ουσιαστικά είναι οι ψηφοφόροι να μην επαναπαυθούν στις τεράστιες διαφορές που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα να ψηφίσουν.

Χρησιμοποιώντας (μονταρισμένα) πλάνα αρχείου, το βίντεο εμφανίζει το BBC να ανακοινώνει το βράδυ ότι οι Συντηρητικοί του Ρίσι Σούνακ είναι το μεγαλύτερο κόμμα σύμφωνα με το exit poll, ενώ στη συνέχεια ο Σούνακ εμφανίζεται να πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα.

EXIT POLL

Imagine what it would feel like to see this at 10pm today.

Change will only happen if you vote Labour. pic.twitter.com/Jv8KBNcsH8

— The Labour Party (@UKLabour) July 4, 2024