Βρετανία: Η μεγάλη των Εργατικών επιστροφή – Μεταξύ συντριβής και αφανισμού οι Τόρις

Προς τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του και, ίσως, την μεγαλύτερη εκλογική πλειοψηφία που έχει ποτέ γνωρίσει η Βρετανία, οδεύει το Εργατικό Κόμμα.

Το πιστοποιούν όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι ωμές παραδοχές κορυφαίων υπουργών του Σούνακ καθώς οι συντηρητικοί παραδέχονται ο ένας μετά τον άλλον την ήττα τους ενόψει των εκλογών της Πέμπτης.

Ενας από τους υπουργούς αυτούς είναι ο Μελ Στράιντ.

Και το έθεσε κάπως έτσι:

«Αποδέχομαι απόλυτα ότι εκεί που βρίσκονται οι δημοσκοπήσεις, αύριο είναι πιθανό να δούμε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία Εργατικών που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα».

Αναλυτές θεωρούν ότι η παραδοχή του υπουργού ήταν περισσότερο η απέλπιδα προσπάθεια να κρατηθούν ορισμένοι ψηφοφόροι στο «μαντρί» των Τόρις.

Αλλά μάλλον είναι πολύ – πολύ αργά. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν αναπότρεπτα αποτελέσματα με προβάδισμα περί τις 20 μονάδες, ενώ η τελική προβολή εδρών που δημοσιεύτηκε σήμερα από το YouGov δείχνει ότι οι Εργατικοί θα κατακτήσουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στην ιστορία εν γένει των βρετανικών εκλογών.

Η ανάλυση προβλέπει ότι οι Εργατικοί θα συγκεντρώσουν 431 έδρες, με τους Συντηρητικούς του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να αναμένεται να κερδίσουν 102. Δίνει δε στους Εργατικούς μια πλειοψηφία 212 εδρών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων, 89 έδρες θεωρούνται «κορώνα-γράμματα», καθώς η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης θέσης υπολογίζεται σε 5 ποσοστιαίες μονάδες ή λιγότερες.

Ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, το αποτέλεσμα για τους Συντηρητικούς είναι σημαντικά χειρότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος το 1906, όταν συγκέντρωσε 156 έδρες, λέει το YouGov.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες αναμένεται να εξασφαλίσουν 72 έδρες και το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ προβλέπεται να συγκεντρώσει 3 έδρες, σύμφωνα με την έρευνα.

Ακόμη και την εγκατάλειψη των Τόρις από τη Sun, οι Financial Times την αποτιμούν ως ένα ακόμη σημάδι της επικείμενης εκλογικής καταστροφής για τον Σούνακ.

Final YouGov MRP shows Labour on course for historic election victory

Labour: 431 (+229 from GE2019 result)

Con: 102 (-263)

Lib Dem: 72 (+61)

SNP: 18 (-30)

Reform UK: 3 (+3)

Plaid: 3 (-1)

Green: 2 (+1)

Fieldwork: 19 June – 2 Julyhttps://t.co/JxacgEVIPW pic.twitter.com/g8G2mtbGTn

— YouGov (@YouGov) July 3, 2024