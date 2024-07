NYT: Ο Μπάιντεν εξετάζει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο απόσυρσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, φέρεται να είπε σε έναν βασικό σύμμαχό του ότι γνωρίζει πως μπορεί να μην είναι εφικτό να σώσει την υποψηφιότητά του αν δεν κατορθώσει να πείσει το κοινό τις επόμενες ημέρες ότι είναι έτοιμος για μια νέα θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, στον απόηχο του καταστροφικού για τον ίδιο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Κατά τον στενό σύμμαχο του Μπάιντεν που επικαλείται το αμερικανικό μέσο –και ο οποίος ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του-, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει τον προεκλογικό αγώνα, ωστόσο αναγνωρίζει ότι οι επόμενες εμφανίσεις του πρέπει να πάνε καλά.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άντριου Μπέιτς, πάντως, χαρακτήρισε «απολύτως ψευδείς» τις συγκεκριμένες αναφορές.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times, η συζήτηση αυτή που είχε ο Μπάιντεν με τον στενό σύμμαχό του, είναι μια πρώτη ένδειξη ότι σκέφτεται σοβαρά κατά πόσο μπορεί να ανακάμψει έπειτα από το ντιμπέιτ.

Κορυφαίος σύμβουλος του κ. Μπάιντεν, ο οποίος μίλησε επίσης στους ΝΥΤ υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «γνωρίζει καλά την πολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζει».

Breaking News: President Biden told a key ally his campaign may be unsalvageable if he can’t convince the public he’s up for the job. It’s the first public indication that Biden is seriously considering whether he can recover after the debate. https://t.co/xNo2VHcnnW pic.twitter.com/UZBB27pI7q

— The New York Times (@nytimes) July 3, 2024