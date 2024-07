Τυφώνας Μπέριλ: «Σπάει» τα ρεκόρ μετά την καταστροφική πορεία του στην Καραϊβική

Ο τυφώνας Μπέριλ ανακηρύχθηκε ο ισχυρότερος τυφώνας όλων των εποχών τον Ιούλιο, καταρρίπτοντας το τελευταίο από μια σειρά ρεκόρ, καθώς προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές στην Καραϊβική.

Ο τροπικός κυκλώνας έχει σημειώσει πολλά ρεκόρ που οι ειδικοί λένε ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς αναπτύχθηκε ταχύτερα και πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος από παρόμοια φαινόμενα. Είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί τόσο για τον Ιούνιο όσο και για τον Ιούλιο και παρουσίασε την ταχύτερη ενίσχυση οποιουδήποτε τυφώνα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου – τυπικά την πιο έντονη περίοδο της περιόδου του Ατλαντικού, η οποία διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Νοεμβρίου.

A look into the eye ️ of Hurricane Beryl today. Late Monday, Beryl became the earliest storm to develop into a Category 5 hurricane in the Atlantic, though it was downgraded Tuesday to Category 4.

