Βρετανία: Και το «Μωρό Κ» θύμα της χειρότερης κατά συρροή δολοφόνο νεογέννητων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας

Η Βρετανίδα νοσηλεύτρια Λούσι Λέτμπι, που έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία επτά νεογέννητων, κρίθηκε ένοχη σήμερα για απόπειρα δολοφονίας ενός μικρού κοριτσιού στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν.

Στο τέλος της δίκης, που κράτησε έναν μήνα στο δικαστήριο του Μάντσεστερ, οι ένορκοι κατέληξαν πολύ γρήγορα στην απόφαση ότι η 34χρονη Λέτμπι αποπειράθηκε να σκοτώσει το «Μωρό Κ», ένα πρόωρο βρέφος που νοσηλευόταν στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου Κάουντες οφ Τσέστερ, τον Φεβρουάριο του 2016.

Η ποινή που θα της επιβληθεί για αυτήν την υπόθεση θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Τον Αύγουστο του 2023 η Λέτμπι κρίθηκε ένοχη για επτά δολοφονίες πρόωρων νεογέννητων στο ίδιο νοσοκομείο, την περίοδο 2015-16. Ο αριθμός των παιδιών που σκότωσε ή αποπειράθηκε να σκοτώσει την καθιστά τη χειρότερη κατά συρροή δολοφόνο ανηλίκων στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας. Σε εκείνη τη δίκη ωστόσο οι ένορκοι δεν είχαν καταλήξει σε ετυμηγορία για την περίπτωση του «Μωρού Κ» και άλλων πέντε βρεφών.

Lucy Letby has been found guilty of the attempted murder of an extremely premature baby.

Letby, who was convicted last year of the murder of seven babies and the attempted murder of six others, was found guilty by a jury at a retrial.

Full story: https://t.co/zu0DovWYiy pic.twitter.com/azyQyROXCC

— Sky News (@SkyNews) July 2, 2024