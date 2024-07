Ινδία: Δεκάδες νεκροί σε θρησκευτική συνάθροιση – Ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

#UPDATE At least 27 people were crushed to death at a Hindu religious gathering in northern India, with several more injured and fears the toll could rise, government medics said Tuesday. pic.twitter.com/4LbAnfGgLH

— AFP News Agency (@AFP) July 2, 2024