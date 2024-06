Πώς βλέπει η διεθνής κοινότητα τον Μπάιντεν μετά το ολέθριο ντιμπέιτ – Η αντίδραση της Ρωσίας

Η «θλιβερή» εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ απέναντι στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ απήχησε σε όλο τον πλανήτη, με ξένους διπλωμάτες να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους.

Παράλληλα, έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις σε μια επακόλουθη αμερικανική εκλογική αναμέτρηση που θα μπορούσε να ανατρέψει το «status quo» της εξωτερικής πολιτικής σε περίπτωση που ο Τραμπ επανεκλεγεί.

«Δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς», περιέγραψαν στο CNN πολλοί ξένοι διπλωμάτες το ντιμπέιτ μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης.

Η συντριπτική αίσθηση μεταξύ διπλωματών από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, όπως αναφέρει δημοσίευμα του cnn, ήταν πως επρόκειτο «μια κακή νύχτα για τον Μπάιντεν», όπως το έθεσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα ότι ο Μπάιντεν είναι γέρος και γερνάει. Το είδαμε. Δυσκολεύτηκα να καταλάβω τι έλεγε και καταλαβαίνω αρκετά καλά αγγλικά», δήλωσε δεύτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Ο Τραμπ τον έφαγε ζωντανό», είπε ένας Άραβας διπλωμάτης.

«Ήμουν συγκλονισμένος. Δεν πίστευα στα μάτια μου», δήλωσε ένας Ασιάτης διπλωμάτης.

Η αποτυχία του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη, με αριστερές και δεξιές εφημερίδες να κατακεραυνώνουν τον πρόεδρο.

Οι επιδόσεις του προέδρου στο ντιμπέιτ ενέτειναν επίσης τις ήδη έντονες ανησυχίες για τις πολιτικές που πιθανόν θα εφαρμόσει ο Τραμπ αν κερδίσει τον Νοέμβριο.

Ο Τραμπ την Πέμπτη επέδειξε για άλλη μια φορά τις απομονωτικές του τάσεις και τη ΝΑΤΟ-σκεπτικιστική του κοσμοθεωρία που συχνά θορύβησε τους συμμάχους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας.

Στο ντιμπέιτ, ο Τραμπ αμφισβήτησε τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας και ισχυρίστηκε -ψευδώς- ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία από ό,τι όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες μαζί.

Ο Τραμπ άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι είχε μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για το «όνειρό» του να εισβάλει στην Ουκρανία.

Επιτέθηκε επίσης στον Μπάιντεν για την απόσυρση από το Αφγανιστάν και υποστήριξε ότι ήταν ο λόγος που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

«Όταν ο Πούτιν το είδε αυτό, είπε, ξέρετε κάτι, νομίζω ότι θα μπούμε μέσα και ίσως πάρουμε το – αυτό ήταν το όνειρό του. Του μίλησα γι’ αυτό, το όνειρό του. Η διαφορά είναι ότι ποτέ δεν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία. Ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ.

Ουκρανός πολιτικός δήλωσε στο CNN ότι βρήκε τις δηλώσεις του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία «ανησυχητικές».

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντεκ Σικόρσκι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει τώρα να διαχειριστεί υπεύθυνα ένα σχέδιο διαδοχής.

«Ο Μάρκος Αυρήλιος ήταν ένας μεγάλος αυτοκράτορας, αλλά τα θαλάσσωσε με τη διαδοχή του δίνοντας τη σκυτάλη στον ανίκανο γιο του Κομμούδο (Αυτός, από τον Μονομάχο). Του οποίου ο καταστροφικός ρόλος ξεκίνησε την παρακμή της Ρώμης. Είναι σημαντικό να διαχειρίζεται κανείς τη βόλτα του προς το ηλιοβασίλεμα», έγραψε.

Marcus Aurelius was a great emperor but he screwed up his succession by passing the baton to his feckless son Commodus (He, from the Gladiator).

Whose disastrous rule started Rome’s decline.

It’s important to manage one’s ride into the sunset.

— Radek Sikorski (@radeksikorski) June 28, 2024