ΕΕ: Αμετάπειστη μέχρι τέλους η Μελόνι

Ακόμα και μετά το πέρας της διαδικασίας της Συνόδου Κορυφής και της εκλογής των Κόστα, Κάλας και φον ντερ Λάιεν στα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, επανέλαβε την αντίδρασή της.

«Η πρόταση που διατυπώθηκε από το ΕΛΚ, τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους για τα νέα ευρωπαϊκά αξιώματα είναι λανθασμένη ως προς τη μέθοδο και την ουσία», έγραψε στο X η Μελόνι.

Εξηγώντας την στάση της κατά τις ψηφοφορίες για τα τρία πρόσωπα, ανέφερε: «Αποφάσισα να μην την υποστηρίξω από σεβασμό προς τους πολίτες και τις υποδείξεις που προήλθαν από αυτούς κατά τη διάρκεια των εκλογών».

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να δώσουμε επιτέλους στην Ιταλία το βάρος που της αξίζει στην Ευρώπη», κατέληξε στην ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei è sbagliata nel metodo e nel merito. Ho deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che da quei cittadini sono arrivate con le elezioni. Continuiamo a lavorare per…

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 27, 2024