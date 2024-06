Πύρινη κόλαση στο Όρεγκον: Ανεξέλεγκτη η φωτιά, 8.000 στρέμματα έγιναν στάχτη (βίντεο, φωτογραφίες)

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η δασική πυρκαγιά στην κομητεία Ντεσούτς, στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας, το πύρινο μέτωπο είχε εξαπλωθεί χθες Τετάρτη σε περισσότερα από 8.000 στρέμματα.

The fire had burned more than 2,415 acres and was 30% contained as of Wednesday morning. pic.twitter.com/GMLnvatOvY

A fast-moving wildfire in central Oregon prompted evacuation orders as crews work to contain the flames.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης έλαβε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και υποχρέωσε τις τοπικές αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης των περιοχών που απειλούνταν άμεσα.

Oregon: A new fire has started outside La Pine, Oregon now known as the Darlene 3 Fire. The fire has quickly grown & the Deschutes County Sheriff’s Office has started evacuating residents nearby. The fire is very active. pic.twitter.com/D6ni85nbdU

