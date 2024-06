Γάζα: Νεκρά 10 μέλη της οικογένειας του Χανίγια από ισραηλινό πλήγμα

Τουλάχιστον 24 Παλαιστινίους σε τρεις χωριστές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν οι Ισραηλινοί στη Γάζα, ενώ άρματα μάχης προωθήθηκαν βαθύτερα στη Ράφα, στα νότια.

Σε δύο από τις επιθέσεις επλήγησαν δύο σχολεία στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Άλλο πλήγμα σε κατοικία στον καταυλισμό Σάτι (Παραλία), έναν από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, στοίχισε τη ζωή σε άλλους 10.

Η κατοικία που επλήγη στο Σάτι ανήκε στην εκτεταμένη οικογένεια του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος βρίσκεται στο Κατάρ. Σκοτώθηκαν μία από τις αδελφές του καθώς και άλλοι συγγενείς, έγινε γνωστό από μέλη της οικογένειας και ιατρικές πηγές.

Τον Απρίλιο, ο ίδιος ο Χανίγια είχε δηλώσει πως περίπου 60 μέλη της οικογένειάς του είχαν σκοτωθεί μέχρι τότε από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ismail Haniyeh’s 10 family members martyred in Israeli Airstrikes

The Israeli occupying regime’s air force conducted an airstrike on the residence of Ismail Haniyeh, the head of Hamas’ political office, in northern Gaza last night. Tragically, this attack resulted in the loss of… pic.twitter.com/3LWDBBmt8q

— Hurriyat Radio English (@HurriyatEN) June 25, 2024