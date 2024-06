Εκτός φυλακής ο Τζούλιαν Ασάνζ – Συμφώνησε να παραδεχθεί την ενοχή του (βίντεο)

Ο ιδρυτής των Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ, βγήκε από τη φυλακή και εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο αφού κατέληξε σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Βάσει της συμφωνίας θα παραδεχθεί την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες και θα αποφυλακιστεί.

Ο 52χρονος Ασάνζ κατηγορήθηκε για συνωμοσία για την απόκτηση και την αποκάλυψη πληροφοριών ευαίσθητων για την εθνική ασφάλεια. Πέρασε τα τελευταία πέντε χρόνια σε βρετανική φυλακή, από όπου αγωνιζόταν να αποφύγει την έκδοση στις ΗΠΑ. Κατηγορήθηκε

Επί χρόνια, οι ΗΠΑ υποστήριζαν ότι τα αρχεία των Wikileaks – τα οποία αποκάλυψαν πληροφορίες για τους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν – έθεταν σε κίνδυνο ζωές.

Σύμφωνα με το CBS ο Ασάνζ δεν θα περάσει καθόλου χρόνο υπό κράτηση στις ΗΠΑ, αφού του αναγνωρίζεται ο χρόνος που πέρασε στη φυλακή στη Βρετανία.

Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε δικαστήριο στα νησιά Βόρειες Μαριάνες την Τετάρτη, 26 Ιουνίου.

Τα απομακρυσμένα νησιά του Ειρηνικού, μια κοινοπολιτεία των ΗΠΑ, είναι πολύ πιο κοντά στην Αυστραλία από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ στη Χαβάη ή στις ηπειρωτικές ΗΠΑ. Ο Ασάνζ θα επιστρέψει στην Αυστραλία, σύμφωνα με επιστολή του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media τον δείχνει να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο με το οποίο έφυγε από τη Βρετανία.

Here’s the first video of Julian Assange being freed. He has now boarded a plane and left the UK.

They aren’t “releasing” him, though. He plead guilty. It’s good that Julian is free, but this isn’t justice and it’s no victory for the cause of free speech. pic.twitter.com/XEfmTKM3SB

— Ray (@raymo_g) June 25, 2024