Φωτιά σε κτήριο στη Ρωσία: Στους 8 οι νεκροί – Δύο έπεσαν στο κενό

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο κοντά στη Μόσχα, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν στο Tass ότι μόλις ένα άτομο διασώθηκε από την πυρκαγιά στο φλεγόμενο κτίριο στο Φριαζίνο, περίπου 25 χιλιόμετρα (15,5 μίλια) βορειοανατολικά της πρωτεύουσας.

One of Russia’s main defense electronics producers and research centers, NII Platan near Moscow, is on fire, with staff trapped inside. According to Platan’s archived website, its components are used in all Russian fighter jets, nuclear launch munitions, S-400 air defenses and… pic.twitter.com/NXjAgekj7B

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 24, 2024