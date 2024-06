Φωτιά σε κτήριο στη Ρωσία: Περίπου 9 εγκλωβισμένοι (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε σε ινστιτούτο τεχνολογικών ερευνών έξω από τη Μόσχα.

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους, όπως είπαν σήμερα οι ρωσικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και αξιωματούχοι.

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει ανθρώπους να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων καθώς μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το κτίριο ενώ φλόγες έχουν τυλίξει τους πρώτους ορόφους του.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 9 άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

