Επικό λάθος από τον Ιταλό υπ. Πολιτισμού: «Ο Κολόμβος ήθελε να φτάσει στις Ινδίες, βασιζόμενος στις θεωρίες του Γαλιλαίου»

Ο Ιταλός υπουργός πολιτισμού, Τζενάρο Σαντζουλιάνο, αναφερόμενος στον Ιταλό θαλασσοπόρο και χαρτογράφο Χριστόφορο Κολόμβο, δήλωσε ότι «ήθελε να φτάσει στις Ινδίες, βασιζόμενος στις θεωρίες του Γαλιλαίου».

Culture Minister Gennaro Sangiuliano says that ‘Christopher Columbus wanted to reach the Indies by circumnavigating the Earth based on the theories of Galileo Galilei’.

Columbus died in 1506, while Galilei was born almost sixty years later, in 1564.

