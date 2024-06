Εξωγήινοι ή φαρσέρ; Ένας τεράστιος, γυαλιστερός μονόλιθος «ξεφύτρωσε» στα βουνά τους Λας Βέγκας

Ένας περίεργος μονόλιθος που βρέθηκε να προεξέχει σε μια απομακρυσμένη οροσειρά κοντά στο Λας Βέγκας απομακρύνθηκε από τις αρχές. Το πώς έφτασε εκεί, όμως, παραμένει άλυτο μυστήριο.

«Παραμένει άγνωστο πώς έφτασε το αντικείμενο στη θέση του ή ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος», ανέφερε η αστυνομία του Λας Βέγκας σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ανακοινώνοντας την αφαίρεση του αστραφτερού πρίσματος ύψους περίπου 1,85 μέτρων.

A lot of you have asked about the mysterious monolith that was recently spotted north of Las Vegas. Yesterday afternoon, we assisted with the removal of the item due to public safety and environmental concerns. pic.twitter.com/4NrR9FDo4T

Η ανακάλυψή του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και η γρήγορη αφαίρεσή του για λόγους δημόσιας ασφάλειας και εν μέσω περιβαλλοντικών ανησυχιών, αναβίωσε ένα μυστήριο της εποχής της πανδημίας που αιχμαλώτισε τη φαντασία του κοινού όταν άρχισαν λαμπεροί μονόλιθοι, που παραπέμπουν στην ταινία του “2001: A Space Odyssey” του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, να κάνουν από το πουθενά την εμφάνισή τους.

Μέλη της αστυνομικής ομάδας έρευνας και διάσωσης του Λας Βέγκας βρήκαν το αντικείμενο κοντά στο Gass Peak, μέρος του τεράστιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής της Ερήμου όπου μπορούν να βρεθούν πρόβατα και χελώνες της ερήμου να περιφέρονται.

Ήταν η τελευταία ανακάλυψη σε μια σειρά από μυστηριώδεις στήλες που έχουν εμφανιστεί από το 2020. Τον Νοέμβριο εκείνου του έτους ένας παρόμοιος μεταλλικός μονόλιθος βρέθηκε βαθιά στην έρημο της Γιούτα, σε ένα τοπίο που θυμίζει τον Κόκκινο Πλανήτη, τον Άρη. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν μονόλιθοι στη Ρουμανία, ήστην κεντρική Καλιφόρνια, στο Νέο Μεξικό και στη διάσημη οδό Fremont στο κέντρο του Λας Βέγκας.

Όλοι τους εξαφανίστηκαν τόσο γρήγορα όσο εμφανίστηκαν, γεγονός που ήρθε να εντείνει το μυστήριο για την προέλευσή τους. Οι θεωρίες για εξωγήινους δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. «Αυτό το πράγμα δεν είναι από άλλο κόσμο», είχε ξεκαθαρίσει τότε ο υπολοχαγός Νικ Στριτ του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα.

The Utah monolith, discovered in 2020 after standing in the desert for 4 years, and subsequently removed in November 2021. Since then over 200 monoliths have appeared in various locations around the world. I’d love to hear from you if you’ve found one of these or studied them pic.twitter.com/YRIgjj3s5M

— Paul Dobraszczyk (@dobraszczyk) May 16, 2023