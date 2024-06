Μπορέλ: Ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τους φονικούς βομβαρδισμούς κοντά σε γραφεία της ΔΕΕΣ στη Γάζα

Την διεξαγωγή έρευνας ζήτησε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, σχετικά με τους φονικούς βομβαρδισμούς που προκάλεσαν ζημιές σε γραφείο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Γάζα.

«Η ΕΕ καταδικάζει τους βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν το γραφείο της ΔΕΕΣ στη Γάζα και προκάλεσαν δεκάδες θύματα. Απαιτείται ανεξάρτητη έρευνα και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν», τόνισε ο Μπορέλ στο X.

The EU condemns the shelling which damaged the @ICRC office in #Gaza and led to dozens of casualties.

An independent investigation is needed and those responsible must be held accountable.

Protection of civilians is an obligation under Geneva Conventions.

1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 22, 2024