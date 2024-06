Ζ. Μπορέλ: «Αλληλεγγύη της ΕΕ στην Κύπρο», μετά τις απειλές Χεζμπολάχ

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, γνωστοποίησε την επικοινωνία που είχε με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, στον οποίο εξέφρασε την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τη νησιωτική χώρα, μετά τις απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Ειδικότερα σε ανάρτηση στο Χ, (πρώην twitter), αναφέρει

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο εκφράζοντας την ανησυχία μου για τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μπλε Γραμμή και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εστιάσαμε στην ισχυρή δέσμευση για την προώθηση των προσπαθειών αποκλιμάκωσης».

Spoke with FM of Cyprus @CKombos expressing my concern to rising tensions across the Blue Line & the situation in the Middle East.

We shared strong commitment to foster de-escalation efforts.

The EU stands in solidarity w/ Cyprus.

I repeat my call to avoid regional spillover.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 21, 2024