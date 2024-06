Το ευχαριστώ Ζελένσκι στη Ρουμανία για την αποστολή Patriot

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τη Ρουμανία για την απόφαση να προωθήσει στην χώρα του ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόφαση της Ρουμανίας να προωθήσει στην χώρα του ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot θα υποστηρίξει την ασπίδα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και θα ενισχύσει την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Αυτή η κρίσιμη συνεισφορά θα στηρίξει την ασπίδα της αντιαεροπορικής μας άμυνας και θα μας βοηθήσει να προστατεύσουμε καλύτερα τον λαό μας και τις κρίσιμες υποδομές από την αεροπορική τρομοκρατία της Ρωσίας», είπε μέσω ανάρτησης του στο Χ.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.

This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2024