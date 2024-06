Βρετανία: Κινδυνεύει να χάσει ακόμη και την έδρα του ο Ρίσι Σούνακ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός της χώρας που θα χάσει την έδρα του σε γενικές εκλογές, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης-σοκ.

Το Εργατικό Κόμμα μπορεί να κερδίσει ακόμη 516 έδρες στις εκλογές της 4ης Ιουλίου, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από την εταιρεία ερευνών Savanta, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με την Electoral Calculus και την Telegraph.

Εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, η επερχόμενες κάλπες μπορούν να αποφέρουν στους Εργατικούς μια υπερπλειοψηφία 382 εδρών, πολύ περισσότερες από αυτές κατά την ιστορική νίκη του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ το 1997.

EXCLUSIVE: The Liberal Democrats are on course to be just behind the Tories on 50 MPs, according to the Savanta and Electoral Calculus polling analysis, leaving them in touching distance of becoming the official opposition.

Read more herehttps://t.co/kFlSobgfbp pic.twitter.com/FlYsLmqpvX

— The Telegraph (@Telegraph) June 19, 2024