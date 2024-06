Ινδία: Σύγκρουση επιβατικού τρένου με εμπορική αμαξοστοιχία – Τουλάχιστον 5 νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν ότι επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στην πόλη Νταρζίλινγκ στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό του κρατιδίου, Μαμάτα Μπανερτζί, στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

Αξιωματούχος της τοπικές αστυνομίας έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και 25 τραυματίες.

Trains collide in eastern India, killing at least 5 with rescue work ongoing https://t.co/h5pHfEdgFp

— The Associated Press (@AP) June 17, 2024