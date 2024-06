Νότια Σινική Θάλασσα: Για σύγκρουση πλοίων της Κίνας και των Φιλιππίνων μιλά το Πεκίνο – «Παραπλανητικές» οι κινεζικές αιτιάσεις, απαντά η Μανίλα

Πλοίο των Φιλιππίνων συγκρούστηκε με κινεζικό πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα, κοντά στα νησιά Σπράτλι που διεκδικούν οι δυο χώρες, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα της Κίνας, με τη Μανίλα, από την πλευρά της, να διαψεύδει τις αιτιάσεις της Ακτοφυλακής του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το κινεζικό Λιμενικό, «το πλοίο ανεφοδιασμού των Φιλιππινών αγνόησε τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις της κινεζικής πλευράς» και «πλησίασε το κινεζικό σκάφος (…) με αντιεπαγγελματικό τρόπο, προκαλώντας σύγκρουση».

Το Πεκίνο κατήγγειλε πως το σκάφος των Φιλιππίνων «παρεισέφρησε παράνομα σε ύδατα κοντά στον ύφαλο Ρεν’άι», χρησιμοποιώντας την κινεζική ονομασία της ατόλης Σέκοντ Τόμας, στα νησιά Σπράτλι (Νανσά, κατά το Πεκίνο).

«Το κινεζικό Λιμενικό Σώμα έλαβε μέτρα ελέγχου εναντίον του φιλιππινέζικου πλοίου όπως προβλέπει ο νόμος», κατά την ανακοίνωση, που δεν δίνει περισσότερες εξηγήσεις.

Από την πλευρά του, ο στρατός των Φιλιππίνων απέρριψε τις αιτιάσεις της Ακτοφυλακής της Κίνας για σύγκρουση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας ως «παραπλανητικές».

«Δεν θα δώσουμε αξία σε παραπλανητικούς ισχυρισμούς της Ακτοφυλακής της Κίνας», ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις των Φιλιππίνων σε ανακοίνωσή τους.

