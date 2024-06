Βρετανία: Ο βάναυσος τρόπος ενός αστυνομικού για να σταματήσει μια αγελάδα

Επιχείρησε να σταματήσει μια αγελάδα, που είχε διαφύγει, με εξαιρετικά βάναυσο τρόπο: πέφτοντας πάνω της με το υπηρεσιακό όχημά του.

Πρόκειται για έναν αστυνομικό στη νότια Αγγλία, που όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τιμωρήθηκε.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αφού η αστυνομία του Σάρεϊ δέχθηκε κλήσεις εξαιτίας μιας αγελάδας η οποία είχε εμφανισθεί σε συνοικία της μικρής πόλης Στέινς-επί-του-Τάμεση.

Σε εικόνες, οι οποίες έκαναν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, φαίνεται ένα όχημα της αστυνομίας να χτυπάει δύο φορές το ζώο, το οποίο καταλήγει με το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος εγκλωβισμένα κάτω από το όχημα.

UK – I am so upset by this.

What looks like a young cow has escaped from her field. The police think it’s ok to ram her with their police car.

This is truly disgusting of the police. Wtf is wrong with this country

