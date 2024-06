Ισραήλ: Επιστροφή στη «ναπάλμ του μεσαίωνα» για να πολεμήσει την Χεζμπολάχ – Βίντεο

Με τις εντάσεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου να παραμένουν υψηλές, καθώς η Χεζμπολάχ τις τελευταίες ημέρες έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες ρουκέτες και drones, o ισραηλινός στρατός έχει καταφύγει σε μια «αρχαία μηχανη» για να εκτοξεύει πύρινες μπάλες στο νότιο Λίβανο για να εκκαθαρίσει θάμνους όπου, όπως λέει, κρύβονται μαχητές.

Αυτό το σύστημα επίθεσης προσομοιάζει – στην πολύ πιο «ελαφριά» μορφή του – με το υγρό πυρ των Βυζαντινών, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως “ναπάλμ” του μεσαίωνα,καθώς καταπέλτης εκτόξευε εμπρηστικές βόμβες από ένα εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό.

Ένα επαληθευμένο βίντεο από την Wall Street Journal, δείχνει ισραηλινούς στρατιώτες να χρησιμοποιούν ένα είδος καταπέλτη για να εκσφενδονίσουν φλεγόμενα βλήματα πάνω από έναν μεγάλο τσιμεντένιο τοίχο, την ώρα που ένας στρατιώτης φωνάζει “έλα, και άλλο ένα!”.

Ισραηλινοί στρατιώτες δήλωσαν ότι ο σκοπός τους είναι να κάψουν τη βλάστηση για να αυξήσουν την ορατότητα των ισραηλινών στρατευμάτων και να εμποδίσουν τους μαχητές της Χεζμπολάχ να χρησιμοποιούν τους θάμνους ως κάλυψη.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού ο καταπέλτης χρησιμοποιήθηκε σε ένα μεμονωμένο περιστατικό και κατά συγκεκριμένου στόχου.

Verified footage shows Israeli troops using a trebuchet—a type of medieval catapult—to hurl flaming projectiles over a large concrete wall into southern Lebanon.⁠ Read more: https://t.co/eyb9BjwffA pic.twitter.com/slBBrwtclX

— The Wall Street Journal (@WSJ) June 14, 2024