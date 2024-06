Μελόνι – Μακρόν: Αμήχανη χειραψία, βεβιασμένο χαμόγελο και ανακούφιση (βίντεο)

Αμήχανη -υπό τον πλέον μετριοπαθή όρο- ήταν η χειραψία της Τζόρτζια Μελόνι με τον Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο εκδήλωσης του G7.

Στο βίντεο που μπορείτε να δείτε κατωτέρω, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δείχνει να καταβάλλει αρκετή προσπάθεια για να χαμογελάσει στον Γάλλο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της χειραψίας, ενώ μόλις αυτή τελειώσει, στο πρόσωπό της σχηματίζεται μια έκφραση πολύ κοντά στην ανακούφιση.

Γαλλία και Ιταλία αντήλλαξαν αρκετές αιχμές στην πρόσφατη σύνοδο της G7 με αφορμή τις αμβλώσεις.

Meloni “welcomes” Macron after the bitter exchanges between Italy and France on abortion#G7 pic.twitter.com/wIfy4MD2LF

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) June 14, 2024