Ζελένσκι: 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ιαπωνία για το 2024, κι έπεται συνέχεια

10ετή συμφωνία για θέματα ασφαλείας, υπέγραψαν σήμερα Ουκρανία και η Ιαπωνία, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, έχει υπογράψει 15 παρόμοιες συμφωνίες με τις οποίες εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη υποστήριξη από τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Το 2024, η Ιαπωνία θα παράσχει στην Ουκρανία 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια και θα συνεχίσει να μας στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς διάρκειας της συμφωνίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida @kishida230 and I have just signed a security agreement between Ukraine and Japan. A unique document with one of the world’s most economically and technologically advanced countries.

In 2024, Japan will provide Ukraine with $4.5 billion…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2024