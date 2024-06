Κακοκαιρία στην Αυστρία: Αεροπλάνο μέσα σε καταιγίδα με χαλάζι, εν πτήσει

Οι σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν εδώ και μέρες την Αυστρία, είχαν ως αποτέλεσμα -εκτός από τις καταστροφές -να αγνοείται η τύχη ενός ανθρώπου και ένα αεροπλάνο με σοβαρές ζημιές από χαλάζι που το έπληξε εν πτήσει.

Ένας 77χρονος συνταξιούχος «ο οποίος είχε πάει με το αυτοκίνητό του να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές» χθες, Κυριακή, δεν έχει έκτοτε επιστρέψει στο σπίτι του στο Μίσεντορφ (ανατολική Αυστρία), ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Οι έρευνες για την ανεύρεσή του συνεχίζονται.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της περιφέρειας του Μπούργκενλαντ, στα σύνορα με τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, όπου προκάλεσαν πολλές ζημιές, κάνοντας να υποχωρήσει ένα φράγμα, όμως ολόκληρη η χώρα πλήττεται σε διάφορους βαθμούς από την κακοκαιρία.

Δρόμοι αποκλεισμένοι, υπόγεια και αγροί πλημμυρισμένοι, περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις των πυροσβεστών σε διάφορες περιφέρειες: οι ισχυρές βροχές των τελευταίων εβδομάδων ανέβασαν τη στάθμη ποταμών και λιμνών σε ανησυχητικά επίπεδα.

Στη Στυρία (νοτιοανατολική Αυστρία), έξι εκλογικά τμήματα πλημμύρισαν ή δεν ήταν προσβάσιμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που ερωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένας 36χρονος Κροάτης εργάτης, που εκτελούσε εργασίες με έναν εκσκαφέα, έπεσε μέσα σε χείμαρρο και βρέθηκε παγιδευμένος μέσα στην καμπίνα του.

Υπέκυψε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο θάνατός του θεωρείται από την αστυνομία εργατικό δυστύχημα.

Εξάλλου ένα αεροπλάνο της εταιρείας Austrian Airlines προερχόμενο από την Πάλμα της Μαγιόρκας έπεσε μέσα σε καταιγίδα χαλαζιού χθες, Κυριακή, το απόγευμα, καθώς πλησίαζε στη Βιέννη.

«Σύμφωνα με το πλήρωμα, η καταιγίδα αυτή δεν φαινόταν στο μετεωρολογικό ραντάρ», εξήγησε η εταιρεία σε δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

The aircraft had battled a thunderstorm, which the pilots claimed was undetectable by the plane’s weather radar.

Fortunately, as they were close to Austria, the pilots managed to land safely, and no passengers were injured. pic.twitter.com/ckeoH3ZokB

