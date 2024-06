D-Day: Η δημόσια συγνώμη του Σούνακ που έφυγε νωρίτερα από την τελετή

Δημόσια συγνώμη ζήτησε ο Ρίσι Σουνάκ, επειδή έφυγε νωρίς από τις εκδηλώσεις της 80ης επετείου στη Νορμανδία, για να μαγνητοσκοπήσει τηλεοπτική συνέντευξη.

Κίνηση που επικρίθηκε έντονα επιπλέον και επειδή άφησε «στο πόδι του» τον υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Κάμερον.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι ήταν «λάθος που δεν έμεινα περισσότερο στη Γαλλία – και ζητώ συγγνώμη».

Ο ηγέτης των Εργατικών, Κίρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η απόφαση του Σουνάκ να φύγει νωρίτερα από τη Νορμανδία συγκρούστηκε με την υπόσχεσή του να εισαγάγει την υποχρεωτική εθνική θητεία – που έχει ως στόχο να εμφυσήσει στους 18χρονους την αίσθηση του πολιτικού καθήκοντος.

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός δήλωσε στο Χ:

«Νοιάζομαι βαθιά για τους βετεράνους και ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω το Ηνωμένο Βασίλειο σε διάφορες εκδηλώσεις στο Πόρτσμουθ και στη Γαλλία τις τελευταίες δύο ημέρες και να συναντήσω εκείνους που πολέμησαν τόσο γενναία.

Μετά την ολοκλήρωση της βρετανικής εκδήλωσης στη Νορμανδία, επέστρεψα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, ήταν λάθος που δεν έμεινα περισσότερο στη Γαλλία – και ζητώ συγγνώμη».

The 80th anniversary of D-Day has been a profound moment to honour the brave men and women who put their lives on the line to protect our values, our freedom and our democracy.

This anniversary should be about those who made the ultimate sacrifice for our country. The last thing…

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 7, 2024