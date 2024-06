D-Day: Βετεράνος ετών 102 πέθανε ενώ ταξίδευε για την 80ή επέτειο στη Νορμανδία

Πέθανε ο Ρόμπερτ «Αλ» Περισίτι, ετών 102. Βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν πρόλαβε να παρακολουθήσει την εκδήλωση για την 80ή επέτειο και άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν φτάσει.

Ο Ρόμπερτ «Αλ» Περισίτι, από το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Γερμανίας στις 30 Μαΐου, αφού υπέστη επείγον ιατρικό περιστατικό στο πλοίο που κατευθυνόταν προς την Ευρώπη.

Πέθανε την επόμενη ημέρα.

A World War II veteran has tragically died just hours before attending a D-Day anniversary event

Robert ‘Al’ Persichitti, aged 102, was travelling with a group of other veterans to attend a ceremony in France when he passed awayhttps://t.co/rpdO0cFZdd

