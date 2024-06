Αποκαλυπτήρια για το μυστηριακό μπλέ ιερό της Πομπηίας

Ένα περίπλοκα διακοσμημένο μπλε δωμάτιο ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στην Πομπηία.

Η πρώτη και βασική ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για ένα αρχαίο ρωμαϊκό ιερό με έντονη τελετουργική σημασία, ο δε Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού με θαυμασμό περιέγραψε ότι η αρχαία πόλη παραμένει ένας ανεξερεύνητος θησαυρός.

Το μπλε χρώμα που βρέθηκε σε αυτή την νέα ανακάλυψη θεωρείται σπάνιο και οι ιταλικές αρχές υπογραμμίζουν ότι το συγκεκριμένο χρώμα σχετίζεται γενικά με περιβάλλοντα μεγάλης σημασίας και ανάλογης διακόσμησης.

Λεπτομερής ανάλυση έδειξε, σύμφωνα πάντα με το ιταλικό υπουργείο, ότι ο χώρος μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα ιερό τέμπλο, αφιερωμένο σε τελετουργικές δραστηριότητες και την φύλαξη ιερών αντικειμένων.

Οι τοίχοι του εν λόγω δώματος είναι διακοσμημένοι με γυναικείες φιγούρες που φέρεται να παριστάνουν τις τέσσερις εποχές του χρόνου αλλά και αλληγορικές παρστάσεις με θέματα από τη γεωργία και τη ζωή των ποιμένων.

