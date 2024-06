Βηρυτός: Ένοπλος άνοιξε πυρ κατά της αμερικανικής πρεσβείας

Ένοπλος άνοιξε πυρ έξω κατά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βηρυτό σήμερα, Τετάρτη, το πρωί, ανακοίνωσε ο στρατός του Λιβάνου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον στρατό του Λιβάνου, ο δράστης, υπήκοος Συρίας, τραυματίστηκε από ανταλλαγή πυρών με στρατιώτες.

LIVE: Outside US Embassy in Beirut after reported shooting https://t.co/VUWJRKDsfL

— Reuters (@Reuters) June 5, 2024