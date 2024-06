Βρετανία: Νεογέννητο κοριτσάκι που βρέθηκε στο Λονδίνο είναι αδελφή δύο άλλων παιδιών που εγκαταλείφθηκαν

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι, το οποίο είχε εντοπιστεί σε πάρκο στο ανατολικό Λονδίνο τον Ιανουάριο, είναι αδελφή ενός αγοριού και ενός κοριτσιού που επίσης εγκαταλείφθηκαν υπό παρόμοιες συνθήκες τα τελευταία επτά χρόνια, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το κοριτσάκι, στο οποίο γιατροί του νοσοκομείου όπου είχε μεταφερθεί έδωσαν το όνομα Έλσα, βρέθηκε από περαστικό που πήγαινε βόλτα τον σκύλο του στην περιοχή Νιούχαμ το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου, τυλιγμένο με πετσέτα, και ενώ η θερμοκρασία βρισκόταν στους -5 βαθμούς Κελσίου.

Τεστ DNA αποκάλυψαν ότι η Έλσα είναι αδελφή δύο άλλων μωρών που είχαν επίσης εγκαταλειφθεί στην ίδια περιοχή το 2017 και το 2019.

Το πρώτο μωρό, στο οποίο αρχικά δόθηκε το όνομα Χάρι, είχε βρεθεί σε πάρκο στο Νιούχαν τον Σεπτέμβριο του 2017.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2019, εντοπίστηκε η Ρόμαν από περαστικό που πήγαινε βόλτα τον σκύλο του και ενώ επικρατούσε δριμύ ψύχος στην περιοχή.

Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά έχουν υιοθετηθεί έκτοτε και έχουν πάρει διαφορετικά ονόματα, ενώ η Έλσα έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια.

Οι γονείς των τριών παιδιών δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Τη Δευτέρα, δικαστής στο ανατολικό Λονδίνο έδωσε στο BBC και την PA Media την άδεια να δημοσιοποιήσουν τους αδελφικούς δεσμούς μεταξύ των τριών παιδιών.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, υπάρχον σχέδια ώστε τα αδέλφια να έρθουν σε επαφή ενώ μεγαλώνουν.

