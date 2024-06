Μόσχα: «Παρακαλώ φέρτε τον μπαμπά σπίτι»

Εδώ και μήνες, διάφορες ομάδες Ρωσίδων οργανώνουν σποραδικές διαδηλώσεις για να ασκήσουν πίεση στις αρχές ζητώντας να φέρουν πίσω τους συζύγους, τους γιους και τα αδέλφια τους που είχαν επιστρατευθεί μετά το διάταγμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μια τέτοια ομάδα πραγματοποίησε σήμερα μια μικρή αλλά σπάνια διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, ζητώντας την επιστροφή των στρατιωτών που επιστρατεύτηκαν για να πολεμήσουν στο μέτωπο στην Ουκρανία.

Μία από τις γυναίκες που συμμετείχαν στη σημερινή διαμαρτυρία, η οποία συστήθηκε ως Πολίνα, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα των 18 γυναικών είχε συγκεντρωθεί για να απευθυνθεί προσωπικά στον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ, έναν οικονομολόγο καθηγητή, τον οποίο ο Πούτιν διόρισε στη θέση αυτή τον περασμένο μήνα.

Η Πολίνα, η οποία είπε ότι είναι 20 ετών και ότι έχει έναν σύζυγο που πολεμά στην Ουκρανία, δήλωσε ότι οι γυναίκες θέλουν ο Μπελαούσοφ να επιβάλει αυστηρά όρια για το πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να υπηρετήσουν οι στρατιώτες πριν αποστρατευθούν.

In #Moscow, relatives of mobilized men kneeled in front of the Defense Ministry demanding that their husbands and brothers be returned home pic.twitter.com/in0aVMQBlj

