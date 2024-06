Νεκρός πιλότος μετά από σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στην Πορτογαλία (βίντεο)

Νεκρός έπεσε Ισπανός πιλότος αφότου δύο αεροσκάφη ακροβατικών σόου συγκρούστηκαν στον αέρα την Κυριακή στην πόλη Μπέγια στην Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Κατά τη σύγκρουση, το ένα από αυτά συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες, ανακοίνωσε η πορτογαλική Πολεμική Αεροπορία (PAF).

Two Yak-52 aircrafts of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

Unfortunately, one aircraft crashed resulting in death of pilot.

The other pilot Sucre managed to land his plane. The incident occurred shortly after 4 p.m.… pic.twitter.com/bbZ8t7SZ7r

— FL360aero (@fl360aero) June 2, 2024