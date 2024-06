Μύδροι Σάντερς κατά Νετανιάχου: Είναι εγκληματίας πολέμου, δεν πρέπει να μιλήσει στο Κογκρέσο

Σφοδρά πυρά κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Μπέρνι Σάντερς, Γερουσιαστής των Δημοκρατικών και εκ της προοδευτικής πτέρυγας του κόμματος, με αφορμή την πρόσκληση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ να μιλήσει στο Κογκρέσο.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου. Δεν θα πρέπει να κληθεί να μιλήσει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Σίγουρα δεν θα παρευρεθώ», σημείωσε ο κ. Σάντερς, ο οποίος είναι Εβραίος.

«Το Ισραήλ, φυσικά, είχε το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια στη φρικτή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν είχε και δεν έχει το δικαίωμα να πολεμήσει εναντίον ολόκληρου του παλαιστινιακού λαού.

Το Ισραήλ δεν έχει το δικαίωμα να σκοτώσει περισσότερους από 34.000 αμάχους. Δεν έχει δικαίωμα να ορφανά 19.000 παιδιά. Δεν έχει το δικαίωμα να καταστρέψει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας, θέτοντας εκτός λειτουργίας 26 νοσοκομεία και σκοτώνοντας περισσότερους από 400 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας», τονίζει ο Μπέρνι Σάντερς σε σειρά αναρτήσεων στο X.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. He should not be invited to address a joint meeting of Congress. I certainly will not attend.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 1, 2024