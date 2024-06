Ζελένσκι για Ντ. Τραμπ: Θέλει πραγματικά να είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος;

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι ο εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να γίνει ένας «χαμένος πρόεδρος» και να αποδυναμώσει την επιρροή των ΗΠΑ στον κόσμο, εάν αναγκάσει την Ουκρανία σε εκεχειρία με τη Ρωσία.

«Δεν καταλαβαίνω ακριβώς: θέλει πραγματικά [ο Τραμπ] να είναι ένας χαμένος πρόεδρος μετά; Ας φανταστούμε ότι ο Τραμπ είναι πρόεδρος και, για παράδειγμα, αποφασίζει να τερματίσει τον πόλεμο εις βάρος της Ουκρανίας. Και με κάποιο τρόπο, στον διάλογο, παίρνει επιβεβαίωση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι αυτό είναι ένα τέλος, αυτό είναι όλο. Οι Ουκρανοί δεν θα το ανεχτούν αυτό, αλλά τότε μπορεί να πει: «Αυτό ήταν, δεν σας δίνω καμία υποστήριξη, δεν υπάρχουν όπλα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση».

«Ίσως καταλήξει σε συμφωνία με κάποιους από τους εταίρους του και σταματήσουν και αυτοί [την υποστήριξη της Ουκρανίας]. Φυσικά, η Ουκρανία δεν μπορεί να πολεμήσει έναν στρατό πολλών εκατομμυρίων χωρίς όπλα», πρόσθεσε.

Zelenskyy on Trump: Does he want to be a loser president?

The US will cease to be a world leader if Trump forces Ukraine to end the war on Russia’s terms, Zelenskyy stated. If Putin senses weakness from Washington, he will undoubtedly go further. pic.twitter.com/bPO9MEF50r

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 1, 2024