Καταιγίδα κεφαλαίων υπέρ Τραμπ μετά την καταδίκη

Ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων κατέγραψε η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών μετά την καταδίκη του για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς.

Μέσα σε λίγες ώρες, η εκστρατεία του Τραμπ συγκέντρωσε 34,8 εκατ. δολάρια από δωρεές, σύμφωνα με τους Financial Times, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να δείχνει ικανός να κεφαλαιοποιήσει τις δικαστικές του περιπέτειες προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εκλογή του.

Σε δηλώσεις του και αφού εξαπέλυσε επίθεση κατά πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «τα καλά νέα είναι πως συγκεντρώθηκαν μέσω μικρών δωρεών 39 εκατ. δολάρια σε 10 ώρες» προσθέτοντας ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.

Trump campaign claims fundraising windfall in wake of guilty verdict https://t.co/GoahLnEB1k

— Financial Times (@FT) May 31, 2024